شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تهنئ عادل حمودة وعلا الشافعى على تعيينهما أعضاء بـ"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفى عادل حمودة، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعينهما أعضاء بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتهنئ الشركة الإعلامي أسامة كمال لتعيينه عضو في الهيئة الوطنية للإعلام. وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للزميلين التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية، ومواصلة تطوير الأداء الإعلامى بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.

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