شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات حملة الـ16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى تحمل شعار "كوني"، وتأتى الحملة للعام التاسع على التوالي، وذلك خلال الفترة من 25 من نوفمبر، حتى 10 ديسمبر.

ويعمل المجلس من خلال هذه الحملة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى بهذه القضية، ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام فعاليات متنوعة من بينها لقاء بعنوان "ثقافة العنف ضد المرأة"، ولقاء حول "دور المرأة المصرية فى مكافحة الفساد"، ولقاء حول "دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مناهضة العنف ضد المرأة"، ولقاء حول "دور الدراما فى مواجهة العنف ضد المرأة"، بالإضافة إلى لقاء "المرأة الريفية فى القيادة الإجتماعية وريادة الأعمال تحديات وحلول".

كما تتضمن الفعاليات عقد الملتقى التنسيقى السنوى لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، واللقاء التنسيقىى السنوى لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، والتدريب التفاعلى لقاضيات مجلس الدولة وأعضاء هيئة النيابة الادارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، ولقاء حول "سياسات الحماية بمنظمات المجتمع المدنى لمواجهة العنف ضد المرأة"، علاوة على جلسات التثقيف والدعم النفسى للسيدات المترددات على مكتب شكاوى المرأة.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.