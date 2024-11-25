شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارة التموين لتطوير المطاحن لإنتاج دقيق جيد للخبز المدعم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على تطوير المطاحن التابعة لشركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات القياسية لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم، وتم رفع كفاءة مطحن العاشر من رمضان بطنطا، التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والتى تخدم 5 محافظات وهى الغربية، المنوفيه ،القليوبية ،البحيرة، كفر الشيخ، مما يعزز إنتاجية المطحن وتحسين جودة الدقيق المنتج.



وزير التموين يتفقد مطحن العاشر من رمضان بالغربية

ويُعد المطحن من المنشآت الرئيسية في محافظة الغربية التي تلبي احتياجات إنتاج الدقيق المدعم للمخابز حيث تم تطويره في عام 2006 ليواكب أحدث التقنيات في طحن القمح وإنتاج الدقيق ويقع المطحن على مساحة إجمالية تبلغ 2200 متر مربع ويضم منشآت متكاملة، تشمل ٤ صوامع نخاله + ٦ صوامع دقيق + ۸ صوامع قمح خام تخزيني + 4 صوامع قمح خام للترطيب + ٦ صوامع قمح ترطيب اول + ۲ صوامع قمح ترطيب ثاني، كما يشمل المطحن غرفة تحكم إداري، ونُقرة لاستقبال الأقماح الواردة، وميزان بسكول لوزن الشاحنات بدقة،غرفة تحكم مركزية مجهزة بأحدث التقنيات لمراقبة مراحل التشغيل وضمان الجودة و يتضمن المطحن نظام ترطيب حديث للقمح ومراحل تنقية محسّنة لضمان إنتاج دقيق عالي الجودة ، وتصل القدرة الإنتاجية للمطحن إلى 400طن/يوم، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار إمدادات الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

كما يعمل مطحن العاشر من رمضان على دعم منظومة إنتاج الدقيق المحلي والمدعم، بما يسهم في تحقيق استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز، مع التركيز على تقليل الفاقد أثناء عمليات الإنتاج



