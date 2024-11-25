شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد آخر مستجدات المشروعات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

وفى بداية اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات التى تشهدها المحافظة فى جميع الأحياء والمدن خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لها، وأيضاً جهود المحافظة فى تحقيق معدلات انجاز كبيرة بملف التصالح فى مخالفات البناء وزيادة وعى المواطنين به وتذليل كافة المعوقات أمامهم ،بالإضافة إلى استمرار التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية ،وكذا آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة الجارية فى التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة على أرض المحافظة.

كما شهد اللقاء استعراض الدكتورة منال عوض ومحافظ بورسعيد جهود المحافظة فى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن وكذا العمل على التوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمبادرات المجتمعية، وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أى عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع فى المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وكذا متابعة جهود المحافظة فى تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة و تطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد ، حرصه عَلِى متابعة المشروعات الجارية عَلِى أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة لذلك، لافتاً إلى عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنين بورسعيد.