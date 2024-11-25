خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات.
خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 47 (مكرر) في 24 نوفمبر سنة 2024.
( المادة الأولى )
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع - سنوات - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز
والأعضاء كلا من:
- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.
- الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.
- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
- علا كمال السيد الشافعي - صحفية .
- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي .
- عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات .
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