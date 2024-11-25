شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى: أشكر الرئيس السيسى على تجديد الثقة وأتعهد باستكمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة فيه لرئاسة الهيئة لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال عبد الصادق الشوربجي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن الهيئة تعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات، متعهدا باستكمال مسيرة التطوير في الفترة المقبلة.

أضاف الشوربجي، أن الفترة السابقة شهدت صعاب كثيرة جدا منها فترة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرتا في صناعة الصحافة في مصر، إلا أنه عمل في هذا الملف لتحويل التحديات إلى إيجابيات، حتى بدأت مؤسسات صحفية تنهض.

وتابع الشوربجي: "الفترة المقبلة ستصل مؤسسات صحفية إلى التوازن المالي، وهذه كانت أمنياتنا جميعا، إلى جانب تطوير المحتوى التحليلي، ولن نهمل الصحافة الورقية لأن لها قارئ".