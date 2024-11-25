شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المخابز الحكومية.. وزارة التموين تنتج 270 مليون رغيف مدعم يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير المخابز الحكومية لتوفير الخبز بجودة عالية وبكميات تلبي احتياجات المواطنين، كما توفر الوزارة الدقيق للمخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم وصرفه لاصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا عن كل رغيف.

وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات من الخبز المدعم من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف يوميا بسعر الرغيف 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تقرب من 135 قرشا، حيث تتحمل الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، فارق تكلفة إنتاج الخبز للاستمرار دعم الخبز للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، حيث يستفيد من منظومة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بشارع الجلاء بطنطا، وقد تم إنشاؤه عام 1984، حيث ينتج يوميًا 2120 رغيفًا، ويخدم عددًا كبيرًا من المواطنين في منطقة الجلاء ومنطقة القرشي وغيرها ويضم المخبز معدات حديثة تضمن جودة الإنتاج وتواكب تطلعات الوزارة في تقديم خدمة متميزة للمستهلك.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة حريصة على تعزيز قدرات المخابز الحكومية بما يضمن توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية، لافتا أن مثل هذه الجولات الميدانية تأتي لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء في خدمة المواطن.