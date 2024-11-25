شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل للشباب بشركة رائدة فى تقنية المعلومات بمرتب 63 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، توفير عدد من فرص العمل المميزة، وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، للشباب من الجنسين من سن 35 سنة، وخبرة أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، فى بعض الوظائف، برواتب مجزية، وذلك للعمل بأحد الشركات الرائدة فى تقنية المعلومات.

وأوضحت أن فرص العمل، متوفرة فى عدة تخصصات، وهى:

1- : Senior frontend Developer خبرة 5 سنوات فى العمل المهنى مع تقنيات الواجهة الأمامية، بمرتب 53 ألف جنيه شهريا.

2- مصمم واجهة Ui/UX خبرة أكثر من سنتين، بمرتب 24 ألف جنيه.

3- مطور Backend Developer ، خبرة أكثر من سنتين فى العمل كمطور LAF ravel PHP، بمرتب 29 ألف جنيه.

4- Digital Marketing، خبرة أكثر من 4 سنوات فى المجال، بمرتبات 24 ألف جنيه.

5- Graphic Designer، خبرة أكثر من 4 سنوات، بمرتب 17 ألف جنيه.

6- Business Analyst، خبرة أكثر من 4 سنوات، ويفضل Microsoft Access- SQL، بمرتب 63 ألف جنيه شهريا.

7- Qc : خبرة أكثر من سنتين كمهندس ضمان جودة، بمرتب 14 ألف جنيه شهريا.

وأكدت الإدارة العامة للتشغيل، على أن الفرص التى جرى توفيرها بواقع 8 فرصة عمل، جرى توفيرها بالتنسيق مع إدارة الشركة، برواتب تبدأ من 14 ألف جنيه وتصل إلى 63 ألف جنيه، حسب التخصص والمجال المطلوب والخبرة لدى المتقدمين.