شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: عقد مؤتمرات فى الثانى من ديسمبر بالقاهرة لحشد المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية أمام منتدى حوارات روما المتوسطية: المنطقة تواجه تحديات خطيرة تتطلب العمل الجاد واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لمواجهة تهديدات الأمن والاستقرار.

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": الرؤية المصرية تستند إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان والإفراج عن المحتجزين بالقطاع والموقف المصري ثابت بتقديم كل الجهود اللازمة لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط وتعزيز السلام بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية: "نعتزم عقد عدد من المؤتمرات في الثاني من ديسمبر بالقاهرة لحشد المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".