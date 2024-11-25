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حملة دينية على مواقع التواصل الاجتماعى للإفتاء بعنوان "بداية جديدة"

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القاهرة - سامية سيد - كتب ــ لؤى على

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:00 ص

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حملة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي لها بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان"، موضحة أن الهدف الأساسي: التوعية الدينية بأهمية بناء الإنسان من منظور إسلامي، وتحفيز المجتمع على تبني قيم الدين في التنمية الذاتية والروحية، وتحقيق التغيير الإيجابي: تسليط الضوء على كيفية تعزيز القيم الإسلامية في الحياة اليومية لبناء شخصية متوازنة.

والتأكيد على القيم الإسلامية: تعزيز القيم الدينية مثل الصبر، الإخلاص، التواضع، والتعاون، كأدوات رئيسية لبناء الإنسان المسلم، وبداية جديدة من خلال الدين: تسليط الضوء على أن الرجوع إلى تعاليم الإسلام يمثل فرصة لبدء حياة جديدة مليئة بالسلام الداخلي والرضا الروحي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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