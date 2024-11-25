شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 3 مشروعات لمعالجة ورفع الصرف الصحى لدعم القرى المحرومة بأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

عملت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات بقرى مركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، شملت جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، لتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، والارتقاء بالظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

ومن جانبها، أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ 3 مشروعات لمعالجة ورفع الصرف الصحي لدعم القرى المحرومة بمركز أطفيح ضمن "حياة كريمة"، وإنشاء بنية تحتية متكاملة للقرى غير المخدومة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي، مؤكدة على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المناطق المحرومة.

وتشمل مشروعات معالجة ورفع الصرف الصحي بأطفيح، محطة معالجة الصرف الصحي، ومحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين الرئيسية، ومحطة رفع الصرف الصحي بصول الرئيسية.

وتقام محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين بسعة 25 ألف م3 يوميًا ومصممة على طاقة استيعابية مستقبلية 40 ألف م3 يوميا لتحقيق الاستفادة لـ8 قرى، هي: (كفر الواصلين، والقبابات، والكداية، والصالحية، وكفر قنديل، ومنية الرقة، والرقة القبلية، والرقة البحرية) بحوالي 200 ألف نسمة، أما محطة رفع الصرف الصحي بصول الرئيسية فتعمل بطاقة حوالي 12 ألف م3 يوميًا.