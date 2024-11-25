شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يأكل الأقباط الأسماك فى صوم ميلاد المسيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد لعام 2024/2025، الصوم الذي يحتل مكانة كبرى لدى الأقباط حيث يمثل ميلاد السيد المسيح، ويستمر لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير، وتعبر مدة الصوم عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى.

- 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

وعن تناول الأسماك في صوم الميلاد، فالقاعدة العامة هي عدم أكل السمك في الأصوام، ولكن لما كانت الأصوام كثيرة جدا في الكنيسة القبطية، حوالي 200 يومًا في السنة، أي أكثر من نصف السنة، لذلك سمح بأكل السمك في بعض الأصوام التي هي أصوام من الدرجة الثانية، تخفيفًا على الناس من طول فترة الصوم.

أما عن سبب اختيار السمك دونا عن بقية اللحوم لأسباب منها:

1- لأنه طعام البركة: معجزة الخمس خبزات والسمكتين. وهناك معجزات أخرى لها علاقة بالسمك مثل معجزة صيد السمك مع بطرس.

2- لأنه رمز الحياة؛ إذ يبقى حيا وسط لجج البحر الهائجة، ولا يأخذ من الماء الكثير إلا احتياجه.

3- ولأن اسم السمكة باليوناني مكون من الحروف الأولى لاسم يسوع المسيح ابن الله المخلص.

4- ولأن لحمه خفيف جدًا على عكس اللحوم الأخرى.

