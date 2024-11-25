شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة في بورسعيد وسط أجواء أوروبية رائعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قدم "تلفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، من شارع 23 يوليو بالقرب من شاطئ محافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس وسط أجواء أوروبية.

وتشهد محافظة بورسعيد، انخفاضا فى درجات الحرارة وهبوب للرياح على كافة أنحاء المدينة، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج فى البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن أغلب الأنحاء تشهد، اليوم الإثنين، أجواءً شتوية، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا فى القاهرة الكبرى 19 درجة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط. وقالت الهيئة أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 5 م) على السواحل الغربية. وأضافت أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م) على السواحل الشرقية.



اجواء شتوية أوروبية