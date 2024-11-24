شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوضح طريقة تداول الأقماح (الاستقبال - الصرف) داخل صوامع الشركة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، فيديو لأسلوب تداول الأقماح (الاستقبال - الصرف) داخل صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتفقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صوامع تخزين الأقماح بطنطا بمحافظة الغربية، والدكتور أشرف صادق ، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين للاطمئنان على تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 60 ألف طن، وتُعد من أبرز المنشآت الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز منظومة تخزين القمح وضمان توافر السلع الأساسية.

وأكد الوزير، فى وقت سابق بأن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للأقماح على مستوى العالم، وتهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بتنويع مصادر ومناشئ الأقماح الموردة اليها.