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السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 24 نوفمبر 2024 08:10 م

استقبلت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا .

وقالت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"شرفت اليوم باستقبال السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا"؛ مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا، وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا.

وأعربت السيدة انتصار السيسى عن ترحيبها بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، متمنيةً لها إقامة مميزة في أرض الكنانة.

 

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السيدة انتصار السيسي والضيفة

 

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جانب من الاستقبال

 

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الاستقبال

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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