شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدوا ملابس الشتاء.. الأرصاد: استمرار الطقس السيئ وانخفاض الحرارة غدا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مررنا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، ونشاط الرياح الذي يشعرنا بالبرودة خلال فترة النهار وفترات الليل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه من المتوقع غدا استمرار التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار و14 ليلا، ودرجة الحرارة المحسوسة أقل بسبب نشاط الرياح.