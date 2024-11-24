شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على لبنان لـ3754 شهيدا و15626 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أكد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، أن 84 شهيدا و213 جريحا، ضحايا غارات العدوان الإسرائيلي، حتى أمس السبت.

وقالت إن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس السبت بلغ 3754 شهيدا و 15626 جريحا.

من ناحية أخرى، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة جليلوت الإسرائيلية (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200)، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية.