شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية ينظم حفلا بمناسبة عيد الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت عيادة اللاجئين بالسادس من أكتوبر، التابعة لـ قطاع اللاجئين بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالتعاون مع فريق Smile Maker، حفل بمناسبة عيد الطفولة، للأطفال اللاجئين.

تضمن اليوم العديد من الأنشطة الممتعة، مثل الألعاب، والرسم على الوجوه، ومشاهدة المسرحيات القصيرة التي أضفت لمسة من البهجة، حيث أنضم لليوم مايقرب من 65 طفل من مختلف الأعمار، وفي نهاية اليوم تم توزيع الطرود الغذائية لدعم ومساعدة اللاجئين.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود الكنيسة المستمرة لدعم اللاجئين وتوفير بيئة آمنة ومحبة لهم، حيث تسعى الكنيسة الأسقفية إلى تقديم الرعاية الشاملة للاجئين من خلال توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية والنفسية.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، إذ يسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي وإحترام الذات في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.