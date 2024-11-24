شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك الزراعى": تمويل مزارع الدواجن بفائدة بسيطة وميسرة 5% متناقصة والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض منتجى الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة لبحث سبل إعادة المزارع المتوقفة وأيضا تطوير المزارع القائمة وكيفية زيادة طاقتها الإنتاجية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير وسامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي المصري والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة وبعض قيادات الوزارة والبنك واتحاد الدواجن.



جانب من الإجتماع

وقال وزير الزراعة إن القيادة السياسية داعمة لصناعة الدواجن لأنها أحد أهم محاور الأمن الغذائى من البروتين فى اللحوم والبيض، وأضاف أن الاجتماع يستهدف التغلب على جميع المشكلات التى واجهت أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى توقف بعضها وأيضا دعم المزارع القائمة لزيادة انتاجيتها مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى توفير سلعة استيراتيجية هامة بأسعار مناسبة وكذلك توفير فرص العمل.

وأضاف أن البنك الزراعى يقوم بتوفير تمويل لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة،

وأكد وزير الزراعة أننا لم نكن سعداء باستيراد البيض من الخارج، لأننا نستهدف حماية صناعة وطنية ناجحة

ولكن كان يجب علينا توفير سلعة مهمة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

ووجه فاروق بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة خلال أسبوع بحد أقصى، مشيرًا إلى أن منتجى الدواجن وطنيون ويقومون بإنتاج سلعة لا غنى عنها لكل بيت فى مصر.

من ناحيته، أعرب المهندس محمود العنانى رئيس اتحاد مُنتجى الدواجن عن سعادته بهذا الاجتماع الذى يحدث لأول مرة بين قيادات الوزارة والبنك الزراعى ومنتجى البيض وأصحاب المزارع، مؤكدا على الدعم الكبير الذى يقدمه وزير الزراعة لهذا القطاع الهام حيث لا يتردد فى حل اى مشكلات تواجه المنتجين .

وقال العنانى إن صناعة الدواجن متطورة ومنافسة وتتميز فى مصر انها صناعة المناطق الصغيرة والبعيدة وأن النموذج المصرى يستحق الدراسة، حيث يطور نفسه كما أن الدولة تسعى إلى تطويرها والتوسع فيها.

ورحب سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعى بوزير الزراعة ومنتجى الدواجن، مؤكدا أن البنك الزراعى داعم للمنتج والمربى والمزارع المصرى لأنهم أهم عناصر تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين .

واستعرض "عبد الصادق" مبادرة البنك المركزى الـ5% لمشروعات الثروة الداجنة، مؤكدا على تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المزارع للاستفادة من المبادرة مشيرا إلى انها فائدة متناقصة.

وخلال الاجتماع فتح وزير الزراعة باب النقاش والحوار للاستماع إلى المشكلات التى واجه المنتجين وأصحاب المزارع وكيفية حلها وكذلك الاستماع إلى مقترحاتهم من أجل النهوض بصناعة الدواجن والحفاظ على استثماراتها الناجحة .

أكد وزير أكد أن مكتبه مفتوح لكل المنتجين وأصحاب المزارع للتواصل الدائم معهم وحل مشكلات فورا مع استمرار عقد مثل هذه اللقاءات مع جميع المنتجين فى القطاع الزراعي

ومن جانبهم وجه منتجى الدواجن الشكر إلى وزير الزراعة لحرصه على عقد هذا الاجتماع لحل مشكلاتهم والنهوض بصناعة الدواجن.