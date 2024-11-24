شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 مستوطنين إثر هجوم صاروخى من جنوب لبنان استهدف مدينة حيفا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:55 م

أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 7 مستوطنين إثر هجوم صاروخي من جنوب لبنان استهدف مدينة حيفا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلنت هيئة البثِّ الإسرائيلية، اليوم الأحد، توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون شرقي تل أبيب، جراء إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.