شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14.. درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالأحد، 24 نوفمبر 2024 11:51 ص
أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكل الأنحاء من الأحد 24 نوفمبر 2024 إلى الجمعة 29 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:الأحد 24 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
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