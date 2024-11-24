شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة اليوم ببعض المناطق.. والأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية: ارتدوا الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن البلاد تشهد من اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم القيام نهائيًا بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.