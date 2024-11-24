المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد مصطفى الفقى الـ80

وذكر صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى، أن الندوة تأتى تقديرًا لمسيرته المضيئة في خدمة الوطن والدبلوماسية.

وتقام الندوة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012