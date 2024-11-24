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وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:10 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من الأنفلونزا والتى تتضمن :-

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.


نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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