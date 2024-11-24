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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 24 نوفمبر 2024 11:10 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من الأنفلونزا والتى تتضمن :-
- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية
- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف
- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة
- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة
- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها
- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية
وتابعت وزارة الصحة والسكان : لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.
نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا
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