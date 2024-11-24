شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: حسم انتخابات اتحادات الطلاب بـ11 كلية بالتزكية وإجراءانتخابات فى 9 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم، الجولة الأولى لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة في 9 كليات بعد حسم مقاعد باقي كليات الجامعة بالتزكية بإجمالى 11 كلية، حيث تم فتح لجان التصويت أمام الطلاب لانتخاب أعضاء اللجان الطلابية في الكليات، من خلال صناديق زجاجية لضمان الشفافية مع إشراف لجنة - على كل صندوق - تتكون من عضو هيئة تدريس واثنين من الطلاب بالفرقة الدراسية من غير المرشحين للانتخابات، على أن تجرى غدا الاثنين جولة الإعادة حال عدم اكتمال النصاب، وتستكمل الانتخابات يوم الثلاثاء 27 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، ثم يوم الاربعاء 27 نوفمبر بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

جدير بالذكر أن الكليات التي تجرى بها الانتخابات هي كليات: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والزراعة.

ودعا الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، طلاب الكليات التي تجرى بها الانتخابات للمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم، لكي يتمكنوا من تشكيل مجالس الاتحادات الطلابية بصورة حضارية تليق بمكانة جامعة القاهرة، مؤكدًا على أهمية إعطاء الاصوات الانتخابية لمن لديهم القدرة على خدمة الطلاب وحسن تمثيلهم والتأثير الإيجابي لحثهم على ممارسة الأنشطة، مشيرا إلى أن النتائج سوف تعلن عقب انتهاء عمليات الفرز للصناديق، بينما تجرى الإعادة في اليوم التالي في حالة عدم حسم النتائج.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمدت الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 - 2025، والتي بدأت بفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات، ومن المقرر أن تنتهي الانتخابات يوم الخميس القادم الموافق 28 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.