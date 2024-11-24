شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. بدء صوم الميلاد المجيد 2024 .. يحتل مكانة كبرى لدى الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

تستعد اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2024/2025، الصوم الذي يحتل مكانة كبرى لدى الأقباط حيث يمثل ميلاد السيد المسيح.

ويبدأ غدا الأقباط صوم الميلاد 25 نوفمبر ويستمر 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير، وتعبر مدة الصوم عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى.

- 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد من الدرجة الثانية أى تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

