شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق الأحد المقبل.. جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب أولى إعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، بعد تعديلها، لتنطلق من الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024.

وجاء جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة بعد التعديل على النحو التالي:

الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الفنية.

-الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادة العلوم.

-الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

-الخميس 5 ديسمبر 2024: امتحان مادة الدراسات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، مؤكدة على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

وانتهت المديريات التعليمية من استعداداتها لامتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، إذ تم وضع الأسئلة فيما درسه الطلاب من منهج شهر نوفمبر، ووضع وإعلان مقترح جداول الامتحانات، ويعتبر تقييم الطلاب فى امتحان شهر نوفمبر هو آخر تقييم باختبارات الشهر بالفصل الدراسي الأول على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، وتشمل تقييمات الطلاب فى شهر نوفمبر.



جدول امتحانات الصفوف الإعدادية (الاول- - الثانى)



