شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى يصاحبه رياح وأمطار وبرودة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن المنخفض يعمل أيضًا على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء، موجهة بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.