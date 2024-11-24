شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تتلقى طلبات التقديم على عمل بالإمارات بمرتبات تصل لـ4000 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة العمل، اليوم، الأحد 24 نوفمبر 2024، فى تلقى طلبات التقديم على فرص عمل للمصريين بالإمارات، على أن يكون الخميس الموافق 28 من نفس الشهر هو آخر أيام التقديم، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدوياً، بالإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة"، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.

وقد وفر فرص العمل مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب، وذلك للعمل في التخصصات التالية:

- 3 مُشرف عمال.

- 30 حداد مسلح.

- 30 نجار مسلح.

وأوضحت أنه يشترط الآتى:

- أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة.

- أن يكون سن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وأشارت إلى أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتى لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، وأن وقت العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.

وشددت وزارة العمل أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، أما الأوراق المطلوبة فهي:

- صورة من جواز سفر ساري .

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.