شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله يشتبك مع قوات الاحتلال من المسافة صفر والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال استهدف منطقة البسطة الفوقا في بيروت وارتفع عدد الشهداء إلى 15 شهيدًا بالإضافة إلى أكثر من 60 مصابًا، وهذه الحصيلة ليست نهائية، لأن أعمال الإغاثة ورفع الأنقاض قد تستغرق وقتًا أطول من ذلك، وهذا أوسع وأكبر هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت منذ بداية العدوان الإسرائيلي الواسع على الأراضي اللبنانية

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 8 عمليات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيروت كانت هذه هي العملية الثامنة، ووفقًا للمعلومات الأولية جميع الشهداء إلى الآن من المدنيين من سكان هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك كثافة غير مسبوقة في العمليات النارية ومحاولات للتوغل من قبل جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، وهو ما جعل المناطق المتفرقة والمختلفة في جنوب لبنان ساحات معارك شرسة على مدار الساعات القليلة الماضية.

وتابع: «في بلدة الخيام كان هناك معارك شرسة جراء محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل برًا، وكانت هناك مقاومة شديدة لهذه العمليات»، مشيرًا إلى أن الاشتباكات بين حزب الله والاحتلال أصبحت من المسافة صفر.