شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إيقاف مؤقت لبعض القطارات على خط الإسكندرية المنصورة والعكس والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفتي بالمناطق بإيقاف تشغيل مؤقت لبعض القطارات على خط المنصورة الإسكندرية والعكس لضعف المشغولية خلال فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة من خلال التعليمات التى تضمنت الإيقاف المؤقت لبعض القطارات قطارى رقم ٣٠٢٢-٣٠٢٠/٣٠٢١ - ٣٠١٩ ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية وبالعكس وإيقاف تشغيلها، اعتبارا من يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

وفى السياق قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة ومحطة نجع حمادى وبالعكس بمحافظة قنا، اعتبارا من غد الأحد.

حيث تقرر قيام القطار رقم 992 فى رحلة الذهاب من محطة القاهرة الساعة 15.00 الثالثة عصرا ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23.15 الحادية عشر وربع مساء ويتكون القطار من عدد 10عربات درجة أولى وثانية مكيفة فرنساوى مطور .

واعتبارا من يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر تقرر تشغيل القطار رقم 993 فى رحلة العودة من محطة نجع حمادى إلى القاهرة حيث يقوم منها الساعة 2.05 الثانية وخمس دقائق ليلا ويصل محطة القاهرة الساعة الساعة 10.20 العاشر وثلث صباحا .