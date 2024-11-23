شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إيلى فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبى شخص وطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن دولتنا، مؤكدا أن التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمنى المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائنا، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأكد نتنياهو أن تسريب صور معتقل سيدي تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات، مشيرا إلى أن الهدف من وراء التسريبات الأخيرة هو الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط على أنا شخصيا.

وأشار نتنياهو إلى أنه تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب، مؤكدا أن إيلى فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة.