شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024.. تنطلق 1 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024م.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن على جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

جاء ذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مساء الخميس الماضي، تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، ليصبح من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم الفني، ضوابط تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسى 2024/2025 لطلاب مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، موجهة المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس الرسمى - الرسمى لغات - الخاص بأنواعه.

وشددت الوزارة على أنه يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية، بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على يعقد الامتحان فى الفترة الثانية من اليوم الدراسى بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبى لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.



جدول امتحان نوفمبر الثالث الإبتدائى



جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس



جدول امتحانات الصفوف الإعدادية (الاول-- الثانى)