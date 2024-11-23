الرئيس السيسى يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بورج برانديه رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى والوفد المرافق له، وتناول الرئيس خلال اللقاء الجهود التنموية التى تبذلها مصر، وفى مقدمتها المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه من فرص استثمارية كبيرة.

افنوجراف الرئيس السيسي

أشاد رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى بالخطوات الكبيرة التى اتخذتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة.

أكد الرئيس السيسى لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك وتشجيع القطاع الخاص الأجنبى على الاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية فى مصر، وعلى رأسها الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والنقل.تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حول سبل تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع فى قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.

التأكيد على أولوية الوقف الفورى لإطلاق النار، وضرورة بدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضى بقوة فى مسار التنمية.