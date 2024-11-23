شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دورة تطوير المهارات الإعلامية وصحافة الموبايل للواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى من نوعها في المهارات الإعلامية المختلفة للمتدربات من واعظات وزارة الأوقاف، بعنوان: "دورة صحافة الموبايل"، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لـ تدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، برعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.



وقال وزير الأوقاف إنه من الضروري تمكن أئمة وواعظات الوزارة من اللغة، فهي الوعاء الذي يحتوي العصارة الفكرية للمجتمع والدولة، مع بيان الفارق الدقيق بين الهواية والاحتراف، وأهمية تعلم أساسيات التقديم التليفزيوني، والاستخدام الأمثل للهاتف الشخصي، بما يضع الواعظات على الطريق الصحيح للوصول إلى أفضل نتائج في مجال العمل الدعوي.

ونقل الكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، في خلال افتتاحه الدورة تحيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للواعظات المتدربات، وخالص تمنياته لهن بتمام الاستفادة القصوى من هذه الدورات، مؤكدًا أن هذه الدورة التي وجه بها وزير الأوقاف تحظى بعناية خاصة وفائقة من أجل إعداد كوادر بشرية ذات مهارات إعلامية عالية، بما يؤكد أثرها الإيجابي على أدائهن وتفاعلهن مع التطورات العصرية والقضايا المجتمعية في ظل الرؤية الإصلاحية والمؤسسية للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد أن صحافة الموبايل تأتي مسايرة لأدوات التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتماشيا مع المستجدات الحديثة، مشيرًا إلى أن الهاتف الشخصي أصبح وسيلة مهمة وحديثة لنقل الخبر بصورة يسيرة وسريعة.

وأوضح، أن الهدف من تلك الدورة هو تزويد المتدربات بكل التقنيات والمهارات المرتبطة باستخدام الهاتف الشخصي من تصوير فوتوغرافي، وتسجيل مقاطع محتوى مرئي، وتمكين المتدربات من تلك الأدوات وتنمية وصقل مهاراتهن ليتمكَّنَّ من إعداد محتوى مرئي يبرز الجهد الدعوي للواعظات ويسهم في إيصال رسالتهن لأكبر عدد من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بإقبال جميع المراحل العمرية، مع تعلم أساسيات التقديم التلفزيوني.

وأضاف، أن الدورة تشمل برامج للتعريف بالتقنياتِ والمهارات التي ترتبطُ باستخدام الهاتف الشخصي للتَّصوير والفيديو بما يتماشى مع التحديث التقني لأجهزة المحمول، وكيفية الاستفادة المثلى من الوسائل المتعددة للتواصل الاجتماعي مثل:"التيك توك" و"الفيس بوك" و"الانستجرام" و"الواتس آب" وغيرها من الصَّفحاتِ والمنصَّاتِ والمواقعِ بفكر ابتكاري إبداعي مؤثر.

وحاضر في هذه الدورة نخبة متميزة من الإِعلامِيينَ والصحفِيين ومخرجي البرامج التليفزيونية والقنوات الفضائيةِ ومدربي “المالتي ميديا”، وعلى رأسهم عادل عبساوي، وكيل وزارة الإعلام الأسبق، و الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام بقسم الإذاعة والتلفزيون جامعة بني سويف وزميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، و عمر عبد الناصر، مسئول صحافة الموبايل والمالتي ميديا في قناة القاهرة الإخبارية.

وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات التكريم على المتدربات، واللاتي أعربن عن عميق امتنانهن وشكرهن للدكتور أسامة الأزهري، وزيرالأوقاف؛ لما يوليه من اهتمام ورعاية كبيرة للواعظات، وما يبذله من جهود مخلصة للنهوض بالدعوة والدعاة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية سائلين الله -تعالى- دوام الرقي والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر وجميع بلاد العالم.