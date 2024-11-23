أوضحت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من السبت 23 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالوجه البحرى تنخفض لـ14.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012