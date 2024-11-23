شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالوجه البحرى تنخفض لـ14.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالسبت، 23 نوفمبر 2024 01:34 م
أوضحت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من السبت 23 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:السبت 23 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
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