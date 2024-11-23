شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار على مناطق شمال البلاد الأحد والإثنين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة إن اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر، تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (5:4) درجات على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (50:40 كم/س) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت أن الرياح الشمالية تنشط على شواطئ البحر المتوسط، إذ تبلغ سرعة الرياح ما بين (60 : 85 كم /س)، ليصل ارتفاع الموج إلى (4- 5 م)، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، لتصل إلى (70:60 كم/س)، ليتراوح ارتفاع الأمواج ما بين (3- 4 م).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

ولفتت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.