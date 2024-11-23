شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، ورافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم فى مجتمعات حضارية.