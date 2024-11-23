شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنظيم ندوات تفاعلية لحملة "على القد" بالتعاون مع هذه الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإعلام عن موقف حملة التوعية المائية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا تحت عنوان "على القد" بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات .

وأكد سويلم على أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لـ ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، والتأكيد على الدور الهام والفعال لأئمة وعلماء الأوقاف ووعاظ الازهر الشريف في نشر المعلومات الصحيحة الخاصة المياه بين المواطنين من خلال المنابر الدينية والدروس والخطب، مع قيام الوزارة بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر لتصحيح اى مفاهيم قد تكون متداولة بين بعض المواطنين.

وقد اوضح التقرير قيام 21 ادارة مركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات الجمهورية وبالتعاون مع المكتب الاعلامى بالوزارة بعقد مجموعة من اللقاءات والندوات التوعوية والتى تضمنت 81 ندوة لأئمة الاوقاف بحضور 1980 إماماً وواعظا، وذلك لإحاطة الأئمة بأبعاد قضية المياه ومن ثم توعية المواطنين بتحديات المياه ودعوتهم للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة الضخمة المبذولة فى هذا المجال .

كما تم أيضا عقد 49 ندوة بحضور 2165 من طلبة المدارس بمراحلها المختلفة والمعاهد العليا بمحافظات "الشرقية - القليوبية - الغربية - الاسماعيلية - كفر الشيخ - اسيوط - سوهاج - البحيرة - دمياط - القاهرة - المنيا - اسوان - المنيا - الجيزة - قنا - الاسكندرية - الفيوم - بنى سويف - جنوب سيناء - الدقهلية - بورسعيد “، وذلك بحضور مسئولى وزارة الموارد المائية والري وشركات مياه الشرب والصرف الصحى و وزارتى الزراعة والبيئة، كما يجرى الإعداد للعديد من الندوات التفاعلية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة، والشباب والرياضة والتى ستنفذ عن طريق رؤساء الادارات المركزية ومديرى عموم الرى بالمحافظات وبمشاركة فرق التوعية المائية بالوزارة .

وجه سويلم بإستمرار أنشطة الحملة مع وضع برنامج للتقييم والمتابعة لانشطتها معتمدا على مؤشرات واضحة لمدى تحقيق الحمل لأهدافها .