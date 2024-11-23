شكرا لقرائتكم خبر عن بابتكارتنا نستطيع.. القومى للبحوث يشارك فى الملتقى الدولى السنوى الصناعى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للبحوث، أنه فى إطار العمل على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع البحثى والقطاع الصناعي، ورؤية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، فقد شارك المركز القومى للبحوث فى الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة - الدورة الثالثة - برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لعرض أحدث الابتكارات والمخرجات البحثية ذات التطبيقات الصناعية في مجال.

* الصناعات الطبية والدوائية

* الصناعات الغذائيه و الزراعية

* الصناعات النسيجيه

* صناعات الطباعه والتغليف

* الصناعات الكيماويه

* صناعات مواد البناء

* الصناعات الهندسيه

* صناعات تحليه وتنقيه وترشيد استهلاك المياه

و التي تساهم في دعم التنميه المستدامة وتحقيق الاستفادة المثلى من البحث العلمي في خدمة الإقتصاد الوطني تحت شعار (دعما للاقتصاد و خفضا لفاتورة الاستيراد )

وتهدف مشاركة المركز برئاسة الدكتورة فجر عبد الجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات البحثية والصناعية وعرض منتجات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصناعي وتدعم الإنتاج المحلي وتقلل الفجوة الاستيرادية كما تساهم في فتح قنوات التعاون والشراكات المثمرة بين الباحثين وأصحاب الشركات والمصانع.