شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار متوقعة.. حالة الطقس على كل الأنحاء حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من السبت 23 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 23 نوفمبر 2024:

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة ليلًا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر:



-انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (5:4) درجات على أغلب الأنحاء.

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (50:40 كم/س) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح (60 : 85 كم /س)، وارتفاع الأمواج (4- 5 م).

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (70:60 كم/س)، وارتفاع الأمواج (3- 4 م).

-أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024:



-نشاط رياح أحيانًا: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



