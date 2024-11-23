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رياح وأمطار متوقعة.. حالة الطقس على كل الأنحاء حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

السبت، 23 نوفمبر 2024 12:43 م

أوضحت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من السبت 23 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 23 نوفمبر 2024:

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة ليلًا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر:


-انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (5:4) درجات على أغلب الأنحاء.

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (50:40 كم/س) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح (60 : 85 كم /س)، وارتفاع الأمواج (4- 5 م).

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (70:60 كم/س)، وارتفاع الأمواج (3- 4 م).

-أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024:


-نشاط رياح أحيانًا: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

 


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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