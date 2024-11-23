شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تحذر من دواء يستخدم على نطاق واسع لعلاج الربو يؤثر على المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" إلى أن دواء الربو الذي يصفه الأطباء على نطاق واسع ثبت ارتباطه بمشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية لدى بعض المرضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

توصل الباحثون إلى أن دواء الربو، الذي يباع تحت الاسم العلمى مونتيلوكاست Montelukast، يرتبط بمستقبلات دماغية متعددة مهمة للأداء النفسي.

كان مونتيلوكاست منتجاً ناجحاً بعد إطلاقه في عام 1998، حيث كان يوفر الراحة في شكل حبة دواء كبديل لجهاز الاستنشاق، وفي الإعلانات المبكرة، قالت الشركة إن الآثار الجانبية كانت حميدة إلى الحد الذي جعلها "تشبه حبة السكر"، في حين ذكر الملصق أن أي تأثير للدواء في المخ كان "ضئيلاً"، ولا تزال النسخ العامة من الدواء تُوصف لملايين البالغين والأطفال كل عام.

ولكن بحلول عام 2019، تراكمت آلاف التقارير عن حالات نفسية عصبية، بما في ذلك عشرات حالات الانتحار، بين المرضى الذين وصف لهم الدواء على المنتديات على الإنترنت وفي نظام تتبع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وبعد سنوات من التحليل، قادت التقارير والأبحاث العلمية الجديدة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في عام 2020 إلى إضافة تحذير "الصندوق الأسود" إلى ملصق وصف مونتيلوكاست، للإشارة إلى مخاطر خطيرة على الصحة العقلية مثل التفكير أو الأفعال الانتحارية.

كما عقدت الوكالة اجتماعا لمجموعة من الخبراء في نفس الوقت تقريبا للنظر في سبب إمكانية أن يسبب الدواء آثارا جانبية عصبية ونفسية.

وقد تم عرض نتائج عمل المجموعة، والتي كانت أولية ولم يتم الإبلاغ عنها أو إصدارها علنًا من قبل، على جمهور محدود في اجتماع الكلية الأمريكية لعلم السموم في أوستن بولاية تكساس يوم الأربعاء.

وقالت جيسيكا أوليفانت، نائبة مدير المركز الوطني لأبحاث السموم التابع للهيئة الامريكية، خلال الحدث إن الاختبارات المعملية أظهرت "ارتباطًا كبيرًا" للمونتيلوكاست بمستقبلات متعددة موجودة في الدماغ.

وأكدت هيئة " FDA"، أيضًا نتائج بحث علمي سابق أظهر أن عقار مونتيلوكاست يخترق أدمغة الفئران.

وأضافت جيسيكا أوليفانت، نائبة مدير المركز الوطني لأبحاث السموم التابع للهيئة الأمريكية، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول كيفية تراكم العقار في الجهاز العصبي. وأضافت: "تشير هذه البيانات إلى أن عقار مونتيلوكاست يتواجد في أعلى تركيز له في مناطق الدماغ المعروفة بأنها تشارك في التأثيرات النفسية".