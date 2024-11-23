شكرا لقرائتكم خبر عن مطلوب 12498 مدرسا.. كل ما تريد معرفته عن التقديم للعمل بالحصة فى المعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ، عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

متي يبدأ التقديم؟يبدء تلقى طلبات المتقدمين للعمل بنظام الأجر " الحصة "بالأزهر الشريف ، السبت 23/11/2024م ولمدة خمسة عشر يوماً. ما هي المستندات المطلوبة بالضبط؟أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.عدد 4 صور من شهادة الميلاد.إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا تطبعه من الرابط (يترك التوقيع فارغ لأنك ستوقع امام اللجنة التي ستستلم الأوراق).

لتحميل نموذج الإقرار من خلال الرابط: أضغط هنا



حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

ما لون دوسيه التقديم ؟معلم العلوم الشرعية والعربية اللون الأبيض (قدر الإمكان او كتابة "مواد شرعية" او"مواد عربية" على الدوسيه)

معلم اللغة الإنجليزية اللون الأصفر. (قدر الإمكان او كتابة "مواد ثقافيه" لغة انجليزية" على الدوسيه)

معلم الرياضيات اللون الأحمر. (قدر الإمكان او كتابة "مواد ثقافيه" رياضيات" على الدوسيه)

معلم (علوم، كيمياء، فيزياء، أحياء) اللون الأخضر. (قدر الإمكان او كتابة "مواد ثقافيه" علوم" على الدوسيه).

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أين مكان تسليم الملف فين؟فى المكان الذى تحدده كل منطقة أزهرية سواء بالمنطقة الأزهرية فى المحافظة أو الإدارة التعليمية بالمراكز والمدن هل سيتم تسليم أصل المؤهل أو الخدمة العامة أو شهادة الخدمة العسكرية؟

لا ..سيتم الاطلاع على الأصل ويتم تسليم صور .

انا مسافر ممكن حد يقدملي الملف؟لازم الشخص يقدم بنفسه انا قدمت أول واحد في الكشف كده ليه الأولوية في القبول ؟مفيش افضلية في التقديم اللي قدم اول يوم زي اللي قدم آخر يوم المعيار(التقدير بالمؤهل الأساسي) انا حاصل على مؤهل (الليسانس أو البكالوريوس بتقدير مقبول) وحاصل على الدبلومة التربوية أو الماجستير بتقدير (امتياز) ؟مينفعش تقدم لأن المعيار هو المؤهل الأساسي انا قدمت في الخدمة العامة وهجيب إفاده ؟شرط مستخرج رسمي بختم الشعار او الشهادة من التضامن ينفع اقدم في الإدارة التابع لها ؟(لا) مينفعش لأن في مندوب من مشيخة الأزهر بالقاهرة ومندوب من قطاع المعاهد الأزهرية داخل منطقة الأقصر الأزهرية هما اللي بيستلموا ويفرزوا الأوراق مع اللجنة ما ثمن الحصة والحد الأقصى لعدد الحصص؟

ثمن الحصة 50 جنيه والحد الأقصى 20 حصة أسبوعيا

لتحميل نموذج التقدم بالطلب من خلال الرابط : أضغط هنا

لتحميل نموذج الإقرار من خلال الرابط : أضغط هنا



لتحميل جدول الاحتياجات بالإدارات التابع لها المتقدم لكل محافظة ولمعرفة تفاصيل الإعلان والشروط والأوراق المطلوبة يمكن الدخول على الرابط التالي: أضغط هنا

