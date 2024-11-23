شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: سلاح الجو هاجم مبنى وسط بيروت والمستهدف قيادى فى حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، إن سلاح الجو هاجم فجر اليوم مبنى وسط بيروت والمستهدف قيادي بارز في حزب الله.

شنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، اليوم السبت، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن تدمير مبنى سكني مؤلف من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل لحملتها العسكرية المُكثفة على حزب الله اللبناني.

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية، وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة، واعتبر حزب الله ضرباته تلك "جبهة إسناد" لغزة منذ بدء الحرب عليها في أكتوبر 2023.

ونقلت إسرائيل ثقل عملياتها العسكرية إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله، وكثّفت غاراتها بدءًا من 23 سبتمبر الماضي، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه بدء عمليات برية.