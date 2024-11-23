شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: انعقاد الجمعية العمومية العادية على مستوى الجمهورية 17 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابة المهن الزراعية لانعقاد الجمعية العمومية العادية بكافة فروعها بالمحافظات وبمقراتها، يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، الساعة 12 ظهراً، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم الدعوة لعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، الساعة 12 ظهراً.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة العامة، يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، الساعة 12 ظهراً بمقر نادى الزراعيين 1 ش الثورة - الدقى – الجيزة.

وطالبت النقابة العامة، برئاسة الدكتور سيد خليفة النقيب العام كافة الأعضاء بسداد الاشتراكات المستحقة لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

وكان قد أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، انطلاق أعمال بروتوكول التعاون بين النقابة العامة للزراعيين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى قطاع الزراعة فى كافة المحافظات، كمرحلة أولى فى محافظات الاسماعيلية والفيوم والمنوفية، موضحا أن هذه المشروعات تعمل على توفير فرص العمل وزيادة إنتاجية القطاع الزراعى ورفع كفاءة استخدام الموارد لدى أحد اهم فئات المجتمع الزراعى والتعليمى.