شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأطفال الذين يلعبون مع والديهم أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الإلكترونى، إن وقت اللعب للأطفال هو مفتاح التعلم واللعب يساعد على تقوية الرابطة بين الطفل ووالديه، كما يساهم فى خفض مستويات التوتر وتدبّر المشاعر الصعبة.

وتابعت الوزارة، أن الأطفال الذين يلعبون بانتظام مع والديهم هم أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب والعدوانية ومشاكل النوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم اطلاق مصطلح اضطرابات النوم على الحالات التى يحدث فيها تغير فى جودة النوم، أو توقيته، أو مدته بصورة تؤثر على قدرة الشخص على ممارسة حياته بشكل طبيعى أثناء الاستيقاظ.

وأضافت أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة: "يمكن أن تكون اضطرابات النوم مستقلة أو جزء من الأعراض لاضطراب عضوى أو نفسى أخر موجود بالفعل".

وتابعت: "تؤكد جميع الدراسات العلمية على العلاقة القوية بين الأمراض العضوية والنفسية وأن النوم الجيد ضروري".