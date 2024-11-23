شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تشغيل خدمة قطارات جديدة بين القاهرة ونجع حمادى والعكس والان مع تفاصيل الخبر

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الأحد، خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وتقرر اعتبارًا من غدا يوم الأحد، تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 00 : 15 ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23:15.

واعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024 تشغيل قطار 993 سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة نجع حمادى الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى طبقًا للجداول المرفقة.



ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقًا للجداول المرفقة.



قطار 143



قطار 162



قطار 187



قطار 707



قطار 992