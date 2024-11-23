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شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تشغيل خدمة قطارات جديدة بين القاهرة ونجع حمادى والعكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 23 نوفمبر 2024 02:00 ص
تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الأحد، خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.
وتقرر اعتبارًا من غدا يوم الأحد، تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 00 : 15 ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23:15.
واعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024 تشغيل قطار 993 سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة نجع حمادى الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى طبقًا للجداول المرفقة.
ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقًا للجداول المرفقة.
قطار 143
قطار 162
قطار 187
قطار 707
قطار 992
قطار 993
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