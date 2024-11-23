شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة صور جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن مدينة صور شهدت سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفًا المباني السكنية في قلب المدينة، حيث يسكن العديد من المواطنين الذين لا يزالون في هذه المباني.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المباني قد تم تدمير عدد منها بالكامل، بينما تعرضت مبنى ثالث لأضرار جزئية نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي، مما أسفر عن وجود عدد من الشهداء والمصابين.

وأكد أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل جهودها في البحث عن المصابين والناجين، بالإضافة إلى انتشال جثامين الشهداء من مواقع الاستهداف، مشيرا إلى أن الغارات استهداف منطقة أخرى كانت مكتظة بالسكان، مما يزيد من صعوبة تحديد الأعداد الدقيقة للضحايا، ووفقا المعلومات الأولية، يبدو أن هناك عددًا ليس بالقليل من الشهداء والمصابين نتيجة هذا العدوان.

ولفت إلى أن مدينة صور شهدت سابقًا استهداف إسرائيلي لمناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، وتعرضت هذه المرة لعدوان مباشر على هذه المنطقة السكنية، مما يدل على خطورة الوضع ويشير إلى احتمال وجود أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين جراء هذه الهجمات.