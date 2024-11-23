شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة غذائية مهمة لمرضى الصرع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يستخدام نظام غذائي فعال وناجح في علاج نوبات الصرع خاصة عند الأطفال، وهذا النظام يسمى الغذاء الكيتوني Ketogenic Diet وهو غذاء مصمم لإحداث حالة الحامض الكيتوني Ketoacidosis في جسم المريض، وذلك بحصول المريض على نظام غذائي غنى بالدهون وفقير جداً في الكربوهيدرات والبروتينات مما يجبر الجسم على استخدام الدهون بدلاً من الكربوهيدرات كمصدر لطاقة الخلايا.

وعند حرق الدهون تتكون نواتج ثانوية تسمى الكيتونات مما يسبب حدوث فرط الكيتونات أو زيادة تركيز الكيتونات في الجسم.

ولقد تبين أن هذه العملية تسيطر على نوبات الصرع، حيث استفادت غالبية الأطفال من هذا النظام وأمكنهم التوقف عن تناول الدواء أو تقليل الجرعات، وذلك حسب ما ذكرته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي.

وحددت وزارة الصحة مجموعة من التوصيات بشأن النظام الغذائي لمريض الصرع، وذلك على النحو التالي:

1. تجنب تناول المريض المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة لأنها قد تشجع حدوث نوبات هذا المرض.

2. لوحظ وجود علاقة بين تركيز الألمنيوم المرتفع في المخ وحدوث نوبات الصرع، ولقد أظهرت الدراسات الحيوانية أن كميات ضئيلة من الألمنيوم في المخ قد تحدث الأنشطة الكهربائية المضطربة التي تسبب النوبات، ولذلك يراعى تجنب استخدام أواني الطهي المصنوعة من الألمنيوم ويستخدم بدلاً منها الصلب الذي لا يصدأ أو الزجاج حيث أنه من الممكن أن يعلق الألمنيوم بالطعام أثناء الطهي.



3. عادة تزيد شدة نوبات الصرع عند انخفاض مستوى سكر الدم أو الجوع ولذلك يجب المحافظة على ثبات مستوى السكر بالدم مع عدم التعرض للجوع وذلك بتناول عده وجبات من 5 لـ 7 وجبات على مدار اليوم.



4. التسمم بالرصاص وكذلك التعرض للمبيدات الحشرية من العوامل التي تساعد في حدوث نوبات الصرع ، ولذلك يجب عدم تناول أغذية ملوثة بالرصاص الموجود في عوادم السيارات( أي أطعمة الشوارع والباعة الجائلين) ، كما يجب فصل الأطعمة عن الكيماويات والمبيدات الحشرية بكافة أنواعها في أماكن تخزين الغذاء.



5. قد يؤدي نقص عنصر المنجنيز عند الحامل إلى ولادة طفل مصاب بالصرع ، ولذلك يجب الحصول على هذا العنصر وهو يتوفر في :- البقوليات ( البازلا ، الفاصوليا ، فول الصويا ) الحبوب الكاملة ، المكسرات، الخضروات الورقية .



6. استعمال أدوية الصرع يؤدي إلى انخفاض مستوى بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم مثل مجموعة ب المركب ، ج ، د، ك ، الحديد ، الكالسيوم لذلك ينبغي الحصول على أطعمة غنية في محتواها من هذه العناصر ويمكن ذلك بتناول :- الخضروات الورقية والبنجر والجزر والفاصوليا الخضراء ، بالإضافة إلى البيض والحبوب الكاملة وفول الصويا.



7. زيت الزيتون وزيت جوز الهند من أهم وأفضل الزيوت التي يمكن تقديمها لمرضى الصرع نظراً لقيمتها الغذائية العالية وسرعة امتصاصها من الأمعاء.



8. تناول منتجات الألبان مثل الزبادي .



9. يجب أن يتضمن الغذاء البنجر والشمندر والبيض والخضروات الورقية والجبن غير المطهي و اللبن غير المعالج والمكسرات النيئة والبذور والفول والصويا .



10. تناول العصائر الطازجة المصنوعة من البنجر والجزر والفاصوليا الخضراء والخضروات الورقية والبازلاء والعنب الأحمر وعشب البحر من أجل محتوياتها الغذائية المفيدة لحالات الصرع .



11. تناول وجبات صغيرة وعدم شرب كميات كبيرة من السوائل دفعة واحدة وتناول ملء ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون يومياً .



12. تجنب المشروبات الكحولية والبروتين الحيواني والأطعمة المقلية والمواد الصناعية للتحلية مثل الكافين والنيكوتين والأطعمة المصنعة والسكر المركز.