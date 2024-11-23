شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2024.. 4 قرارات بابوية من أجل الكنيسة والأقباط تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب نهاية عام 2024، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارات بابوية لتحسين الأوضاع في مجالات مختلفة.

وفي التقرير التالي نستعرض القرارات الباوية 2024، كما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة:

قرار بابوي (1) / 8 مارس 2024:بخصوص تأسيس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالقاهرة، وجاء كالآتي:في ضوء تجويد خدمة المستشفيات والمراكز الطبية، التي تقدمها الكنيسة القبطية لخدمة المجتمع المصري، ومن خلال اللجنة المجمعية للمستشفيات، ومقررها الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، يتم تشكيل لجنة من الأطباء الآتي أسمائهم لتأسيس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالقاهرة:•⁠ ⁠الدكتور سامح كرم (مدير مستشفى العذراء بالهجانة).•⁠ ⁠الدكتور عماد القمص بيشوي فريد (مدير مستشفى البابا كيرلس بالطاحونة).•⁠ ⁠الدكتور أبرآم عدلي (مدير مستشفى فريد حبيب).وجاء القرار بأن تعرض اللجنة تقريرًا بأعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.بخصوص تعيين وكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية بالقاهرةجاء القرا ر: "يعين الأنبا مكاري الأسقف العام بالقاهرة وكيلاً للكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية بالقاهرة وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الجديد سبتمبر 2024م". قرار بابوي (3) / أغسطس 2024:بخصوص تشكيل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية في دورة 2024- 2027ميتم تشكيل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية في الدورة الجديدة (من أغسطس 2024- إلى يوليو 2027م) على النحو التالي:

الدائرة الأولى: القاهرة الكبرى

الرئيس: الأنبا أنجيلوس الأسقف العام

السكرتير: القس يوسف إسحق

الأعضاء: القس يوحنا جون، القس داود إدوارد، القمص إسحق يعقوب، القس كاراس لمعي، القس بيجول فهمي، القس مرقس ماهر، الأستاذ ألبير أنسي، الدكتورة مارسيل عبد الله

الدائرة الثانية: الإسكندرية والوجه البحري

الرئيس: الأنبا إيلاريون الأسقف العام

السكرتير: القس يوحنا مجدي

الأعضاء: القس داود نبيل، القس يوليوس إدوارد، القمص أنطونيوس فرج الله، القس بولا ميمي، الأستاذ مدحت رزق الله، الدكتورة سارة إسكندر

الدائرة الثالثة: الوجه القبلي وأفريقيا

الرئيس: الأنبا ثاؤفيليس أسقف منفلوط وتوابعها

السكرتير: الأستاذ ساويروس فوات عطاالله

الأعضاء: الأستاذ مرقس عطية عبد الله، الأستاذة تهاني فيليب أديب، الدكتورة سلوى سمير صادق

الدائرة الرابعة: قارة أوروبا

الرئيس: الأنبا مارك أسقف باريس

السكرتير: القمص أرسانيوس بشرى

الأعضاء: القمص جوزيف إستفانوس، القس كيرلس واقيم، الأستاذ جوزيف أسبيرو، الدكتورة سلوى عطية

الدائرة الخامسة: قارة أمريكا

الرئيس: الأنبا بيتر أسقف نورث كارولينا وتوابعها

السكرتير: القمص أنتوني باسيلي

الأعضاء: القمص أرسانيوس راغب، القس جون بشارة، القس جون رياض، الأستاذ ديفيد بديع، الدكتورة جيهان فرج

الدائرة السادسة: أسيا وأستراليا

الرئيس: الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وتوابعها

السكرتير: القمص ميخائيل إبراهيم (الكويت)

الأعضاء: القمص مرقس يسى (ملبورن)، القمص حنا جاد (سيدني)، القمص مينا حنا (الإمارات)

والاستعانة بطبيبة ومحامي في كل دولة

قرار بابوي (4) / 11 سبتمبر 2024:بخصوص إيبارشية جنوب افريقياجاء القرار: "نظرا للظروف الصحية التي يمر بها الآنبا أنطونيوس مرقس مطران إيبارشية جنوب افريقيا، تقرر انتداب الأنبا جوزيف أسقف إيبارشية ناميبيا وكل توابعها بمعاونة المطران والأشراف الكامل على إدارة الإيبارشية روحيًا ورعويًا وماليًا وإداريًا وتقديم تقريرًا دوريًا لنا كل ثلاثة شهور".